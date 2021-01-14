«Белпочта» предупреждает об активизации мошенников, использующих поддельные сайты национального оператора почтовой связи

Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельных сайтов РУП «Белпочта». При этом внешние атрибуты сайтов зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by). Злоумышленник, выступающий в роли покупателя или продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров Viber, WhatsApp и др. Покупателям предлагается воспользоваться сервисом национального оператора почтовой связи. При этом под ее видом высылается специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. Жертва, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля «сервиса оплаты» данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств. Также мошенники рассылают на электронные почтовые адреса уведомления об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается ли его поступление или нет. При обнаружении признаков возможного мошенничества лучшим решением является незамедлительный отказ от сделки.