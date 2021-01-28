Январский Единый день безопасности. «Соблюдая ПДД — сохраняешь жизнь»

Январский Единый день безопасности, который традиционно проводится в последнюю пятницу месяца, пройдет под девизом «Соблюдая ПДД — сохраняешь жизнь».

Пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения – это цель январского Единого дня безопасности. Сотрудники ГАИ в очередной раз напомнят водителям и пешеходам, к чему приводит недисциплинированность и безрассудство на дорогах. Заканчивается только первый месяц 2021, а уже на территории Мозырского района выявлено более тысячи нарушений. 20 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Самые распространенные – нарушение скоростных режимов, правил проезда перекрестков, не использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств, не пропуск пешеходов на переходах, пешеходы в свою очередь переходят проезжую часть в неустановленных местах, в темное время суток не используют световозвращающие элементы. Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения к взаимоуважению и неукоснительному соблюдению дорожных правил.