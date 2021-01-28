С сегодняшнего дня снова подорожало автомобильное топливо

С 28 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку.

Цена на заправках на АИ-92-К5-Евро составит Br1,72, АИ-95-К5-Евро — Br1,82, АИ-98-К5-Евро — Br2,04, ДТ — Br1,82. Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что цены в республике остаются на 22−51 процент ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8−10 процентов. Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 — 28, годом ранее — 27.