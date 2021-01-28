Сегодня в Мозыре столкнулись трамвай и грузовой автомобиль

28 января около 11 часов на перекрестке в районе сользаводской заправки водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево не пропустил трамвай. Произошло столкновение. От удара грузовой автомобиль перевернулся. В больницу были доставлены водитель грузовика, работник «Мозырьсоль», 1982 года рождения, женщина-вагоновожатый, 1965 года рождения и пассажир трамвая, 1976 года рождения. Пострадавшие получили ссадины и ушибы. В обстоятельствах аварии разбираются госавтоинспекторы.