На Полесье вновь ищут красавиц и … красавцев. И приглашают к участию в областном конкурсе «Мисс и Мистер Гомельская область 2021»

Кастинг конкурса пройдет в онлайн-формате. Но условия для участия не изменились. От 170 см и не старше 25 лет. Новый расширенный формат объединит два масштабных конкурса: красоты и грации «Мисс Гомельская область» и стиля и мужества «Мистер Гомельская область». Требования к участникам: возраст 18-25 лет, рост от 170 см, не состоящие в браке, но наличие детей допускается. Подробнее с условиями проекта можно познакомиться на сайте crystalnymph.by. Онлайн-кастинг продлится до 12 февраля. Финал конкурса пройдет на главной сценической площадке области в форме театрализованного музыкального представления и станет одним из самых ярких и незабываемых проектов года.