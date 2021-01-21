Воспитанники Клуба юных пожарных завоевали 11 дипломов на третьем этапе республиканской олимпиады по информатике

С 11 по 14 января в Мозыре впервые проходил третий этап республиканской олимпиады по информатике. Четыре дня гостей из Гомельской области принимал Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина.

Участникам было предложено написать в каждом туре 4 программы по заданным условиям.

В заключении проводился традиционный командный тур третьего этапа. За отведённое время они разрабатывают стратегию использования компьютерного времени и писали программы. Кстати, командный тур — уникальное в республике мероприятие и среди всех регионов проводится только в Гомельской области.

Дипломами Главного управления образования гомельского облисполкома награждены 11 воспитанников кружка спортивного программирования Клуб Юных Пожарных г. Мозыря.

1 место заняли Станислав Домасевич и Станислав Полынь, второе — Антон Колено и Максим Веретенников, третье — Тимофей Булавко, Никита Черноокий, Григорий Кошман, Александр Отращенок, Константин Вегера, Мария Брыкульская и Иван Жуков. Наш земляк, Станислав Дамасевич, стал лучшим из белорусских школьников всех регионов на этой олимпиаде и единственным, кто набрал полный балл по каждой задаче обоих туров. Заключительный этап республиканской олимпиады состоится весной в Полоцке. Мозырь представят 7 воспитанников Клуба юных пожарный под руководством Алексея Борунова.