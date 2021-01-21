Прием граждан. Информация Мозырской районной организации РОО «Белая Русь»

27 января 2021 года в общественной приемной Мозырской

районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Бобр Александр Григорьевич — председатель Мозырской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, депутат Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись по телефону 253717 с 9 до 11 часов.