Офис Красного Креста – это место, где оказывают посильную помощь людям без определенного места жительства

В Мозыре есть те, кто живет на улице. Бездомным людям особенно тяжело зимой. Офис Мозырской организации Красного Креста – это место, где им оказывают посильную помощь продуктами и одеждой.

Виталия в лицо знают многие мозыряне. Мужчина просит милостыню недалеко от главного кафедрального собора. У Виталия есть комната в общежитии. Именно там он прятался от крещенских морозов. Погода стабилизировалась, мужчина снова вышел на свой ненадежный заработок.

Именно на Виталия и таких, как он, сейчас акцентируют свою благотворительную деятельность мозырские представители международной организации Красного Креста. Горячий чай, макароны и картофельное пюре быстрого приготовления. Этим угощают сразу. А на запас – продуктовые наборы. Небольшая, но нужная поддержка тем, кто в этом особо нуждается. Бездомные люди знают адрес мозырского офиса Красного Креста. Знают, что им здесь помогут с продуктами питания, что здесь можно согреться и одеться. Также предусмотрена продуктовая поддержка тем, кто не так давно освободился из мест лишения свободы. Для этого просто нужно обратиться по адресу Пушкина, 53.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ