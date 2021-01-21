В Мозыре есть те, кто живет на улице. Бездомным людям особенно тяжело зимой. Офис Мозырской организации Красного Креста – это место, где им оказывают посильную помощь продуктами и одеждой.
Виталия в лицо знают многие мозыряне. Мужчина просит милостыню недалеко от главного кафедрального собора. У Виталия есть комната в общежитии. Именно там он прятался от крещенских морозов. Погода стабилизировалась, мужчина снова вышел на свой ненадежный заработок.
Именно на Виталия и таких, как он, сейчас акцентируют свою благотворительную деятельность мозырские представители международной организации Красного Креста. Горячий чай, макароны и картофельное пюре быстрого приготовления. Этим угощают сразу. А на запас – продуктовые наборы. Небольшая, но нужная поддержка тем, кто в этом особо нуждается. Бездомные люди знают адрес мозырского офиса Красного Креста. Знают, что им здесь помогут с продуктами питания, что здесь можно согреться и одеться. Также предусмотрена продуктовая поддержка тем, кто не так давно освободился из мест лишения свободы. Для этого просто нужно обратиться по адресу Пушкина, 53.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Офис Красного Креста – это место, где оказывают посильную помощь людям без определенного места жительства
В Мозыре есть те, кто живет на улице. Бездомным людям особенно тяжело зимой. Офис Мозырской организации Красного Креста – это место, где им оказывают посильную помощь продуктами и одеждой.