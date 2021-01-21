Общественные приемные работают в Мозырском райисполкоме два раза в неделю. Мозыряне могут высказать свои предложения по разным вопросам – развитию экономики, социальной сферы, молодежной политики, повышению роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов, партийного строительства.

Вопросы и предложения мозырян по телефону и в формате личного приема во время проведения очередной общественной приемной слушал директор совхоз-комбината Заря, член совета Республики Олег Слинько. Он отметил, что работа общественных приемных идет на пользу нашему обществу. У людей есть возможность высказаться. Они на практике сталкиваются с действующим законодательством, видят его плюсы и минусы, проанализировав все это, люди предлагают серьезные и конструктивные идеи. Напоминаем, каждый вторник и четверг, с 16.00 до 18.00 в кабинете номер 100 Мозырского райисполкома осуществляется прием граждан. Свои предложения по совершенствованию национального законодательства, направлениям социально-экономического развития республики можно оставить как лично, так и по телефону 8 (0236) 32-54-86.