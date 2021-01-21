Не работает, пьет, антисанитарные условия в квартире, задолженность по квартплате. Заседание рабочей группы

Сегодня на базе ЖЭУ № 2 прошло заседание рабочей группы. На это мероприятие традиционно в добровольно-принудительном порядке приглашаются люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Заседание рабочих групп – это форма работы с людьми, которые, как говорится, катятся по наклонной. Люди разные, но истории похожи – не работает, пьет, антисанитарные условия в квартире, задолженность по квартплате. Представители районной администрации, жилищно-коммунального хозяйства, МЧС, центра занятости и врачи-наркологи совместно принимают решение в каждом конкретном случае. Кого-то предупредить, кого-то пролечить, закодировать или помочь с трудоустройством. Несмотря на медицинскую помощь и даже после пребывания в лечебно-трудовом профилактории некоторые возвращаются к привычному асоциальному образу жизни, но есть и те, кто становится, так сказать, на путь исправления.