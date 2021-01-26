Вчера в Мозыре в результате дорожного происшествия пострадала женщина-пешеход

25 января около 7 вечера 42-летний водитель автомобиля «Пежо -306» на улице Интернациональная своевременно не заметил женщину пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пенсионерка получила многочисленные ушибы и закрытый перелом берцовой кости. На данный момент проводится проверка. В связи со сложными погодными условиями, госавтоинспекторы просят водителей быть предельно осторожными, а пешеходам напоминают о том, что использование световозвращающих элементов в темное время суток – это жизненно важная норма.