С 1 февраля вырастут пособия на детей до трех лет

С 1 февраля 2021 года увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной заработной платы. На первого ребенка размер пособия составит 472 рубля 92 копейки, на второго и последующих детей — 540 рублей 48 копеек, на ребенка-инвалида — 608 рублей 4 копейки. В соответствии с законодательством, размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: с 1 февраля и 1 августа. Размер этого пособия на первого ребенка составляет 35% от среднемесячной зарплаты работников в стране за квартал, на второго и последующих детей — 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения — 45%. Для исчисления пособия с 1 февраля применен размер среднемесячной зарплаты за IV квартал 2020 года — 1351 рубль 2 копейки.