Комитет государственного контроля проведет «горячую» линию по вопросам ЖКХ

Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую» телефонную линию с жителями Гомельской области по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг и соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам. «Горячая» телефонная линия состоится 28 января 2021 г. с 14.00 до 15.00 по телефону (8-0232) 23-83-78 в г. Гомеле.