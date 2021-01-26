«На стыке веков». В свет вышла новая книга мозырянина Анатолия Волкова

«На стыке веков». Так называется новая книга мозырянина Анатолия Волкова. Сборник стихов и рассказов вышел в свет в декабре 2020. О том, какие произведения вошли в него съемочной группе «Телеканала» рассказал сам автор.

Новая книга Анатолия Волкова «На стыке веков» еще пахнет типографской краской. Ее внутреннее наполнение буквально пропитано жизненным опытом и облачено в стихотворную форму. Всего у мозырского поэта и прозаика Анатолия Волкова в свет вышло 6 книг. Сборник «На стыке веков» напечатан в двух томах тиражом в 50 экземпляров. В основу сборника легла книга «Переходный век», напечатанная самиздатом несколько лет назад. Анатолий Волков человек военный и по духу и по профессии. Как и многие мальчишки, пережившие войну, выбрал военное дело. Отучился в танковом училище, закончил военную академию, 28 лет служил в армии, еще 26 работал на гражданке. Воспоминания, насыщенная событиями жизнь и современность… Все это ложится в основу произведений. В новом двухтомнике много стихов и немного прозы. Есть и произведения, которые публиковались ранее. Но большая часть совсем «свежих» стихов. Презентация двухтомника «На стыке веков» пройдет 27 января в 15 школе в 16 часов… А Анатолий Васильевич уже начал работать над созданием следующей книги. В нее, по словам автора, войдут стихи, написанные на современную тематику. Анатолий Волков уже даже знает, как назовет новое детище. Будущий сборник будет называться «Под млечным путем».

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ