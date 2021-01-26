«На стыке веков». Так называется новая книга мозырянина Анатолия Волкова. Сборник стихов и рассказов вышел в свет в декабре 2020. О том, какие произведения вошли в него съемочной группе «Телеканала» рассказал сам автор.
Новая книга Анатолия Волкова «На стыке веков» еще пахнет типографской краской. Ее внутреннее наполнение буквально пропитано жизненным опытом и облачено в стихотворную форму. Всего у мозырского поэта и прозаика Анатолия Волкова в свет вышло 6 книг. Сборник «На стыке веков» напечатан в двух томах тиражом в 50 экземпляров. В основу сборника легла книга «Переходный век», напечатанная самиздатом несколько лет назад. Анатолий Волков человек военный и по духу и по профессии. Как и многие мальчишки, пережившие войну, выбрал военное дело. Отучился в танковом училище, закончил военную академию, 28 лет служил в армии, еще 26 работал на гражданке. Воспоминания, насыщенная событиями жизнь и современность… Все это ложится в основу произведений. В новом двухтомнике много стихов и немного прозы. Есть и произведения, которые публиковались ранее. Но большая часть совсем «свежих» стихов. Презентация двухтомника «На стыке веков» пройдет 27 января в 15 школе в 16 часов… А Анатолий Васильевич уже начал работать над созданием следующей книги. В нее, по словам автора, войдут стихи, написанные на современную тематику. Анатолий Волков уже даже знает, как назовет новое детище. Будущий сборник будет называться «Под млечным путем».
Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ
«На стыке веков». В свет вышла новая книга мозырянина Анатолия Волкова
«На стыке веков». Так называется новая книга мозырянина Анатолия Волкова. Сборник стихов и рассказов вышел в свет в декабре 2020. О том, какие произведения вошли в него съемочной группе «Телеканала» рассказал сам автор.