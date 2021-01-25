Ансамбль народной песни «Рэчанька» Бобренятского дома культуры – лауреат III Международного многожанрового фестиваля «Белавежская зорка»

Именно эта песня — «Спявай, мае Палессе» бобренятского ансамбля «Рэчанька» покорила жюри III Международного многожанрового фестиваля «Белавежская зорка». Душевное качественное исполнение и как результат – диплом 2 степени. В условиях пандемии конкурс проходил в онлайн-режиме. Бобренятская музыкальная реченька потекла 35 лет назад, этот год для коллектива юбилейный. Разлилась народная песня не только по деревне, но и далеко за ее пределами. Конкурсы, фестивали, всевозможные праздники – с радостью приезжает туда, куда приглашают. Дают концерты и в местном доме культуры. Часто они проходят при полном аншлаге. Руководит ансамблем Ольга Николаевна, заведующая Бобренятского дома культуры с местной фамилией Бобр.

Современная эстрада базируется на хайпе, скандалах и шокировании зрителя. Песня народная – это от души и для души, она носитель уникального музыкального генетического кода.

Бобренятский клуб – это не просто здание, это настоящее народное культурное пространство. Здесь поют, танцуют, общаются, вышивают, делают поделки.

Любовь Васильевна Андросович в Бобренята приехала из Украины 38 лет назад. И сразу же гармонично влился ее голос в образовавшуюся «Рэчаньку».

Кстати, не так давно участники ансамбля «Рэчаенька» узнали хорошую новость – им достался диплом 2 степени на международном зарубежном фестивале искусств в Словении. Этот конкурс также проходил в онлайн-режиме.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ