Выставка «Новые имена» приглашает к участию художников-любителей. Вторую экспозицию организаторы готовят в новом зале и в расширенном формате.

«Новые имена». Проект, созданный для людей различных профессий, разного возраста, которые в свободное время рисуют, не имея профессионального художественного образования. Первая выставка художников-любителей проходила в феврале прошлого года. И, по словам куратора Анастасии Чадий, имела эмоциональный успех. Сама Анастасия рисует с детства, училась у известного мозырского мастера Николая Дубровы. Сегодня девушка передает творческие знания следующему поколению. А также учит прекрасному взрослых. В этом году, кстати, у «Новых имен» практически нет возрастных ограничений: в экспозиции можно будет увидеть и работы малышей пяти лет, и творения их бабушек или дедушек. Открытие выставки «Новые имена» запланировано на 12 февраля. Увидеть работы мозырян можно будет в течение трех недель: столько картины будут экспонироваться в Выставочном зале. Если вы мечтаете заявить о себе в городском мире искусства, звоните организаторам выставки по номеру +375 (33) 360-43-55. Возможно, именно ваше имя войдет в летопись интересного художественного проекта.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ