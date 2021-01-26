В Мозыре горел дачный участок. Огненное происшествие случилось на Пхове

Ночью 24 января в дежурную службу Мозырского районного подразделения МЧС поступило сообщение о возгорании строения на территории садоводческого товарищества «Озерное» урочища «Пхов». В результате пожара уничтожена кровля кирпичного дома по всей площади, повреждены стены и имущество внутри. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём. Стоит также отметить, что по вышеуказанной причине в Беларуси регистрируется большая часть огненных происшествий. Поэтому для предотвращения пожара в доме гражданам следует быть предельно осторожными с огнем во всех его проявлениях.