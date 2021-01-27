В Мозырском районе опрокинулся микроавтобус — пострадал и два человека

26 января примерно в 17:15 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со стороны автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – гр.Украины» в направлении д.Стрельск, в результате неправильного выбора скорости движения на заснеженном покрытии, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В итоге два пассажира 23 и 50 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Мозырскую городскую больницу. Госавтоинспекторы призвали всех участников движения быть предельно внимательными на дорогах.

Учитывайте состояние дорожного покрытия и погоду, откажитесь от резких маневров, двигайтесь с безопасной скоростью, чтобы не потерять контроль над управлением и при опасности вовремя затормозить.