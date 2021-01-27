Люди ищут работу, работа ищет людей. Сколько безработных официально зарегистрировано в Мозыре и что предлагает служба занятости?

Люди ищут работу, работа ищет людей. В последнее время второе происходит чаще. Сколько безработных официально зарегистрировано в Мозыре и что предлагает служба занятости? О вариантах переподготовки и обучения – в нашем следующем сюжете.

Найти хорошую работу – задача не простая. Но найти хорошего работника – задача еще сложнее. На сегодняшний день в Мозыре официально зарегистрировано всего 155 безработных. На каждого приходится почти 7 вакансий. Их в банке больше тысячи. Всего за прошлый год за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось почти 2 с половиной тысячи человек. Большая часть – 2000 работу нашли. Что делать, если собственная профессия либо перестала приносить доход, либо стала не востребованной? Специалисты предлагают переобучение. Занятия по 8 часов в день, 5 дней в неделю. Сроки зависят от специальности. Это может быть и несколько дней, и несколько месяцев. Все это время безработным выплачивается стипендия, а срок обучения засчитывается в трудовой стаж. Причем получить востребованную на рынке труда профессию могут не только официально зарегистрированные безработные, но и некоторые неработающие, которые просто обратились в службу занятости. Например, мамы в декрете или пенсионеры. Помощь в обучении и переобучении предлагают и людям с инвалидностью. Подготовку предлагают по специальностям: электромонтер, продавец, контролер-кассир, повар, парикмахер, мастер по маникюру, облицовщик-плиточник, электрогазосварщик. Переподготовку на монтажника санитарно-технического оборудования, кочегара котельной, водителя погрузчика и даже предпринимателя. Вариантов много. По всем вопросам лучше обращаться по адресу: Советская, 114. Телефон для связи – 25-12-98.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ