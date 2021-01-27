100 лет со дня рождения героя. 22 января отмечали юбилей Героя Советского Союза Петра Сергеевича Жукова, имя которого неразрывно связано с Мозырем.

Петр Сергеевич Жуков, Герой Советского союза, отважный офицер, достойный человек. Уроженец деревни Микуличи, он был призван в Красную Армию в 1940 году. За плечами Киевское военное пехотное училище и огромное желание встать на защиту Родины. Войну Петр Жуков прошел в пехоте. С августа 43-го и до 46-го служил в Мозырской стрелковой дивизии. Для легендарного командира батальона не было невыполнимых задач, а уставную команду «Вперед!» всегда заменял командой «За мной!». Ожесточенные бои за родные белорусские земли. Факт из военного архива. Только за три дня командир Петр Жуков и его солдаты уничтожили более 350 солдат и офицеров противника. Сам Петр Сергеевич был тяжело ранен. За мужество и героизм в марте 1945 отважному солдату было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенное время Петр Сергеевич служил и жил в Мозыре, работал в ДОСААФ. Умер 22 декабря 1967 года. В эти дни мы отмечаем 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза. Этого высокого звания он был удостоен в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Именем Героя названа улица в Брагине. Весной 2016 года в Мозыре открыли мемориальную доску Герою. Это событие стало связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим. Большая памятная табличка уже пятый год украшает фасад дома на центральной городской улице, где знаменитый командир проживал в послевоенные годы.