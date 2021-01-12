В Мозыре задержаны двое горожан с марихуаной

1 января в Мозыре задержали 36-летнего водителя транспортной компании, работающего в Польше. Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД нашли у него полимерный свёрток с измельченным веществом растительного происхождения, оно оказалось марихуаной, вес – почти 2 грамма. Аналогичный факт в сводке наркоконтроля зарегистрирован и 2 января. Оперативники задержали 53-летнего мозырянина. В ходе проведения обыска по месту жительства был обнаружен и изъят полимерный сверток, также с марихуаной, оценку дала экспертиза. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.