В Беларуси продлили действие мер по поддержке экономики во время пандемии

Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает меры поддержки пострадавших отраслей и организаций в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, продолжает действовать возможность предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты, по арендной плате за земельные участки, разрешение на продажу лекарств без рецепта в интернете и мораторий на увеличение базовой арендной платы. Перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам нескольких кварталов прошлого года (на I полугодие 2021-го). Запланировано предоставление новых отсрочек в первом полугодии этого года. Также в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных воздействию ситуации в связи с пандемией, вошла деятельность по показу кинофильмов.

Кроме того, дополнительные права получили наниматели.