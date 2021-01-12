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Рубрика: Новости

В Беларуси продлили действие мер по поддержке экономики во время пандемии

12 января 2021, 18:54

Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает меры поддержки пострадавших отраслей и организаций в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, продолжает действовать возможность предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты, по арендной плате за земельные участки, разрешение на продажу лекарств без рецепта в интернете и мораторий на увеличение базовой арендной платы. Перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам нескольких кварталов прошлого года (на I полугодие 2021-го). Запланировано предоставление новых отсрочек в первом полугодии этого года. Также в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных воздействию ситуации в связи с пандемией, вошла деятельность по показу кинофильмов.
Кроме того, дополнительные права получили наниматели.

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