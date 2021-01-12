Команда мозырских школьников стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по программированию

По итогам XXI открытой Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию дипломом I степени награждена команда «Мозырь, КЮП #1». В ее составе Станислав Полынь, Станислав Домасевич и Максим Веретенников. Дипломы II степени у минчан команды «Лилипуты информатики». Шесть дипломов III степени завоевано школьниками из Гомеля, Минска, Витебска и Могилева. В финале Олимпиады участие онлайн приняли 306 команд. В течение пяти часов школьники разрабатывали двенадцать программ. Работа команд велась на специальных площадках, оборудованных средствами прокторинга — видеозаписи деятельности участников на соревновании и записи экранов их компьютеров. На территории Беларуси площадки были организованы в 10 городах, в том числе и в Мозыре.