Пограничная застава «Дзержинск»: новобранцы, болотоход и самый мохнатый охранник рубежей

Первый приказ на охрану границы, дежурство по кухне и верные четвероногие друзья. Новое пополнение солдат-пограничников прибыло к месту несения службы. Вместе с ними на самой отдаленной заставе Мозырского погранотряда заступала в наряд наша съемочная группа.

Первый приказ на охрану государственной границы получают новобранцы на пограничной заставе «Дзержинск». В самое отдаленное подразделение Мозырского пограничного отряда молодые бойцы прибыли после «учебки», и в ближайшие дни проходят этап ввода в должность: на дежурства ходят вместе с офицерами, которые обучают их всем тонкостям дела и закладывают фундамент для дальнейшей службы. В расписании молодых пограничников есть и дежурства на кухне, и теоретические занятия в классе. Но с нетерпением они ждут реальный наряд на границе. Для срочников служба на границе – это еще и отличная возможность получить специальность, определить свое будущее. До дембеля Денису осталось несколько месяцев, и на гражданку он выйдет квалифицированным инструктором-кинологом. Всё время службы рядом – настоящая боевая подруга, красавица-овчарка Ральда. Хотя до армии, признается солдат, собак боялся.

Ральда – лучшая служебная собака Мозырского пограничного отряда. Она может взять след пятичасовой давности, и идти по нему шесть километров. Таких высоких показателей удалось достигнуть за годы тренировок. Поэтому к тому, кто будет закреплен за овчаркой после него, Денис уже заранее относится придирчиво. Под охраной служащих заставы «Дзержинск» находится почти два десятка километров государственной границы. Важная особенность – лесистая местность и болота, которыми славится Лельчицкий район. Чтобы участок не стал лазейкой для нелегалов, при патрулировании границ используется болотоход – огромнейшая машина позволяющая пересекать любую топь. Классику – пешее патрулирование, — тоже никто не отменял.

Как видно, на границе солдаты не отсиживаются в казармах и учебных классах, а получают настоящий боевой опыт. И пусть в этот раз задержание нелегала было постановочным – специально отрабатывали для съемочной группы, — можно быть уверенным: этот участок белорусско-украинской границы был, есть и будет под надежной защитой.