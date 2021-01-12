Помним! Гордимся! В Мозыре на одном из домов появилась мемориальная доска в честь 33-я гвардейской ракетной дивизии

14 января Мозырь отметит очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Свою лепту в нынешние торжества уже внесли ракетчики. На одном из домов появилась мемориальная доска в честь 33-я гвардейской ракетной Свирской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии.

Улица 33-ей ракетной дивизии в Мозыре появилась этим летом. Пока на ней расположен только один дом. И вот на этой 11 этажной новостройке накануне Дня освобождения города была установлена памятная мемориальная табличка. Для ветеранов-ракетчиков – это особенное радостное событие. Они уверены, память об этом воинском соединении должна передаваться из поколения в поколение. Мозырский период истории 33 гвардейской ракетной Свирской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии ведет свой отсчет с 1960 года. В 78 начал строиться военный городок: дома, общежитие, инфраструктура – детский сад, школа, госпиталь. В 1997 дивизия была передислоцирована в Ленинградскую область, однако большинство офицеров остались в Мозыре. Особо активные из них сейчас стараются сохранить эту память. В честь 33 ракетной дивизии в Мозыре уже 4 памятных знака. 15 школа носит имя генерал-майора Евгения Бородунова, который командовал дивизией с 74 по 80 годы. Кстати, на территории школы под камнем заложена капсула с посланием ракетчиков потомкам. Капсулу вскроют в 2040 году.