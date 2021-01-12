Управления по труду, занятости и социальной защите проводит прямую телефонную линию и прием граждан

15 января 2021 года Управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома проводит прямую телефонную линию по номеру 8 -0236- 25 -13 -50 и прием граждан по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 118. На вопросы о социальной поддержке граждан ответ заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Александр Владимирович Ляшенко. Время приема с 11 до 12 часов. Предварительная запись по телефону 24-63-10.