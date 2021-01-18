В Мозыре рыбак провалился под лед. Его спас мужчина, находившийся рядом

16 января в 16.55 в службу спасения поступило сообщение, что на реке Припять в Мозыре человек провалился под лед. К счастью, его извлекли из воды до прибытия спасателей.

Было установлено, что гражданин 1976 года рождения при ловле рыбы провалился под лед, самостоятельно выбраться не смог и начал звать на помощь. Его услышал рядом находившийся мужчина. При помощи подручных средств он извлек его из воды. Работники МЧС и ОСВОДа до прибытия “скорой” проводили обогрев спасенного гражданина. С диагнозом “общее переохлаждение” рыбака госпитализировали в Мозырскую городскую больницу.