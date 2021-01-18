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Рубрика: Новости

В Германии жители Калинковичей угнали 20 машин на миллион евро. Их задержала полиция

18 января 2021, 18:51

Угонщиками оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей. На очередном криминальном деле один из белорусов на угнанном BMW X5 во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Еще двоих соучастников задержали в машинах сопровождения, на которых те «прикрывали» на маршруте движения угнанный кроссовер
Автоугонами молодые люди промышляли несколько месяцев. С сентября 2020 года они угнали 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. В автомобилях задержанных обнаружены специальные технические устройства — так называемые удочки, с помощью которых совершаются хищения машин, оборудованных системой бесключевого доступа.

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