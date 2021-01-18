В Германии жители Калинковичей угнали 20 машин на миллион евро. Их задержала полиция

Угонщиками оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей. На очередном криминальном деле один из белорусов на угнанном BMW X5 во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Еще двоих соучастников задержали в машинах сопровождения, на которых те «прикрывали» на маршруте движения угнанный кроссовер

Автоугонами молодые люди промышляли несколько месяцев. С сентября 2020 года они угнали 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. В автомобилях задержанных обнаружены специальные технические устройства — так называемые удочки, с помощью которых совершаются хищения машин, оборудованных системой бесключевого доступа.