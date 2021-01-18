В центральной библиотеке им. Пушкина работает персональная выставка мозырского художника Виктора Крицкого

В художественной галерее «Очарованные родным краем», которая работает в центральной библиотеке им. Пушкина, состоялась персональная выставка мозырского художника Виктора Крицкого. Мероприятие собрало вместе творческую элиту района.

В художественной галерее «Очарованные родным краем», которая работает в центральной библиотеке им. Пушкина, новая выставка. На этот раз свои работы представил художник Виктор Крицкий. Мозырские пейзажи, натюрморты, выполненные в стиле импрессионизма и живописи, объединены общим названием – «Мой родны кут. Широкие мазки маслом и нежная постель… Красота природы находит отражение в каждой представленной работе художника. Виктор Крицкий много лет преподавал в школе искусств и всю жизнь писал картины. После ухода на заслуженный отдых, времени на творчество стало больше. Большая часть представленных на выставке работ написана в 2020 году. В художественной галерее «Очарованные родным краем» при библиотеке, прошло уже более 30 выставок. И каждый художник оставил в память о себе собственную работу. На мероприятии памятные дипломы вручили всем, кто щедро делится своим творчеством.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ