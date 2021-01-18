Крещенские морозы защитникам Отечества не помеха. На Кургане Славы свое боевое оружие получили новобранцы радиотехнического батальона

В присутствии родственников, друзей, в одном строю со своими боевыми товарищами. Для нового пополнения 1052-го радиотехнического батальона остается последний воинский ритуал посвящения в ряды военнослужащих. Он неизменно проходит у Вечного огня на Кургане Славы, не глядя ни на какую погоду. Свою службу в радиотехническом батальоне житель Мозыря Игорь Каменский начал в ноябре прошлого года. Для него ритуал вручения оружия – это еще и своеобразный экзамен.

Вместе с торжественным вручением легендарного автомата Калашникова, за военнослужащими закрепляют и другое вооружение: радиолокационные станции, комплексы средств автоматизации и военные автомобили. Пользоваться современным вооружением солдаты учились на протяжении двух месяцев. Вместе с оружием военнослужащие принимают кодекс чести защитника Отечества. Сохранить воинские традиции через связь поколений. Торжественные речи, слова напутствия. Еще один важный ритуал — чин освящения оружия. Его проводит священник кафедрального собора архангела Михаила иерей Виталий. Торжественное мероприятие завершается своеобразным парадом. Впереди его участников ждет только одна, но самая ответственная задача – защита воздушных рубежей своей Родины.

Вячеслав Приписнов. ТКМ