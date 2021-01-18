Дизельное топливо для сильных морозов производят на Мозырском НПЗ

Крещенские морозы – настоящее испытание не только для пешеходов, но и для автолюбителей. Для них отличное решение предлагает Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Здесь производят дизтопливо, которое выдерживает температуру до -32 градусов!

Настоящие «крещенские» морозы – и часть личного автопарка мозырян с утра так и остается во дворах. Но только не у тех, кто выбрал дизельное топливо от Мозырского НПЗ, произведенное по уникальной технологии. Специальный процесс, внедренный на заводе несколько лет назад, позволил улучшить низкотемпературные характеристики «дизеля»: сегодня оно способно выдерживать морозы до минус 32-х градусов!

На соответствие качества национальным требованиям и европейским стандартам светлые нефтепродукты проверяют в этой заводской лаборатории. Специалисты предприятия уверены, одно из условий нормальной работы дизельного авто в очень сильные морозы – заправка дизтопливом производства Мозырского НПЗ.

Заправиться «дизелем» с улучшенными низкотемпературными характеристиками можно на заправках региона. Спросом оно пользуется и в соседних Украине и России, а также странах Балтии. Всего же продукция Мозырского НПЗ идет на экспорт более чем в 20 стран мира.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ