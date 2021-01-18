Священнослужители по просьбе ГАИ освятили наиболее аварийные участки дорог

Здания РОВД, ГАИ, а еще несколько наиболее аварийных перекрестков освятили накануне Крещения. Этой традиции уже много лет. В канун великого праздника двери кабинетов правоохранительных органов распахиваются перед священнослужителями. Святой водой окропляют и спецтранспорт. И самая важная часть обряда – освящение наиболее крупных мозырских перекрестков. По словам госавтоинспекторов, культура вождения мозырских водителей с каждым годом становится выше, но и на Божью помощь уповают.

В сопровождении машин ГАИ священнослужители объехали более 10 дорожных развязок. Движение на них останавливалось всего на несколько минут. Мозырская госавтоинспекция и Туровская епархия сотрудничают уже не один год. Ведь сделать дорогу безопаснее можно только во взаимодействии, в том числе и с самими участниками дорожного движения. Ведь как говорятся, на Бога надейся, а сам не плошай.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ