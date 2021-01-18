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Рубрика: Новости

В Мозыре пройдут диалоговые площадки

18 января 2021, 18:49

20 января в 15.00 в конференцзале ОАО «Гостиничный комплекс «Припять» по адресу ул.Пролетарская, 8 состоится диалоговая площадка по теме: «Развитие туризма, брендинг территорий как инструмент повышения привлекательности региона».
21 января в 11.00 в актовом зале управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома по адресу ул.Советская, 160, 2 этаж диалоговая площадка затронет тему «Основных направлениях развития семейной политики».

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