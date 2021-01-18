Белорусские школьники завоевали 7 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде

XVII Международная Жаутыковская олимпиада IZhO 2021 прошла с 8 по 13 января онлайн с хостингом в городе Алматы, Казахстан. В Мозыре была организована одна из онлайн-площадок для участников. Одновременно 295 школьников из 18 стран боролись за звание лучших. В каждом из двух туров они за 5 часов разрабатывали три программы и загружали в трестирующую систему. По итогам олимпиады 7 школьников Гомельской области награждены медалями. Лучшим среди белорусов стал

Станислав Дамасевич из Клуба юных пожарных Мозыря, он набрал большее количество баллов, чем остальные соотечественники, и награждён золотой медалью соревнования.

Бронзовые медали завоевали Станислав Полынь, Никита Черноокий, Тимофей Булавко, Антон Кольченко.

Все ребята — воспитанники Клуба юных пожарных под руководством тренера школьников по спортивному программированию Алексея Борунова.