Торжественный митинг в честь 77-ой годовщины освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков прошел возле Мемориала Героев, установленного в честь воинов-освободителей, участников партизанского движения, подполья, народного ополчения и жертв фашистского террора. 77 лет назад войска 61-й и 65-й армий при поддержке 16-й воздушной армии освободили значительную часть нынешнего Калинковичского района от оккупантов. На митинг, посвященный очередной годовщине собрались представители районной администрации, депутатского корпуса, руководители служб и предприятий представители трудовых коллективов. Глава района Сергей Гвоздь в своем обращении напомнил о важности сохранения исторической памяти. Память о жертвах военного лихолетья почтили минутой молчания. В честь павших воинов прогремели оружейные залпы. Финальным аккордом мероприятия по традиции стало возложение цветов к Мемориалу Героев. В заключение всех собравшихся пригласили принять участие в автопробеге по местам захоронений павших воинов. В Калинковичском районе их около трех десятков. Завершился автопробег возле братской могилы на ул. Куйбышева, где захоронено 374 воина.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ