На Мозырском НПЗ модернизировали вакуумный блок битумной установки

ОАО «Мозырский НПЗ» завершил модернизацию вакуумного блока на установке производства битума нефтехимического производства. Сейчас он находится на нормальном технологическом режиме. При модернизации также заменена технологическая печь. Новое оборудование отличается повышенным КПД, имеет автоматизированную систему контроля за выбросами в атмосферу, оснащено современными приборами КИП, обладает рядом других преимуществ. Например, новая печь значительно более энергоэффективна. Благодаря модернизации вакуумного блока повысится безопасность эксплуатации установки производства битума в целом. ОАО «Мозырский НПЗ» поступательно наращивает объемы производства и экспорта битума. Так, рост выпуска битума в прошлом году составил 118% к уровню 2019 года. Основное направление экспорта полесского битума — Украина. Стоит отметить, что Мозырский НПЗ остается крупнейшим поставщиком битума на Украину. В 2020-м Беларусь поставила на Украину свыше 580 тысяч тонн битума — 77% от общего объема поставок этого сырья. Доля МНПЗ — 410 тысяч тонн. Как сообщили «Белта» в украинской компании «Консалтинговая группа А-95», мозыряне в 2020-м обеспечили 40-процентный рост отгрузок битума по сравнению с 2019-м. Серьезно нарастила объем экспорта битума и Польша — почти в три раза. Но масштабы у поляков пока не те — около 134 тысяч тонн. Статус крупнейшего поставщика этого нефтепродукта который год подряд сохраняется за мозырским предприятием. Рост интереса к битуму в южной стране-соседке объясняется просто — в 2020-м украинцы рекордно увеличили объемы финансирования дорожного строительства.