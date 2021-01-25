В Калинковичском районе произошло дорожное происшествие. Потребовалось помощь спасателей

Вечером 24 января в 2-х километрах от деревни Тидов Калинковичского района произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля «Опель» и «Пежо». Обе машины получили механические повреждения, в «Пежо» оказалась заблокирована пассажирка, пенсионерка, 1960 года рождения. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента освободили женщину и передали врачам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «травмы различной степени тяжести» она была госпитализирована.