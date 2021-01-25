Свободное время без правонарушений и наказаний. Профилактическое мероприятие на горнолыжном комплексе

Не только нравоучениями, но и активными видами отдыха борются с детскими правонарушениями в Мозырской инспекции по делам несовершеннолетних. Свое профилактическое мероприятие здесь решили провести на горнолыжном комплексе.

Мороз и солнце способны растопить не только душу поэта, но и самое настороженное сердце подростка, который на себе знает, какие последствия может нести внимание людей в форме. На счету некоторых из них мелкие правонарушения, распитие спиртных напитков, кражи и даже хищение путем использование компьютерной техники. О том, какая за это бывает ответственность, они знают лучше большинства взрослых. Но на этот раз им не будут напоминать об однажды сделанном проступке. В качестве педагогического метода — зимняя забава и вид спорта – катание на коньках. Свободное время без правонарушений и наказаний. Таким оно должно быть у каждого ребенка и подростка. Со своими радостями, с неожиданными открытиями, знакомствами и дружбой. Встреча на горнолыжном комплексе для кого-то из них – это возможность показать свои спортивные навыки, кто-то лишь только начинает открывать для себя новый вид спорта.

Встреча, которая оставила после себя яркие впечатления от чего-то, что может быть обыденным, если соблюдаешь законы.

Вячеслав Приписнов. ТКМ