В Беларуси стартует республиканская акция «Безопасность в каждый дом»

Неосторожное обращение с огнем — самая распространенная причина возникновения пожаров. Кроме того, в лидерах огненных происшествий — нарушение правил эксплуатации печного оборудования, электроприборов, а также детская шалость с огнем. Статистика свидетельствует, что более половины ЧП возникают по вине людей, которые не знали или безответственно отнеслись к выполнению правил пожарной безопасности. Чтобы еще раз привлечь внимание жителей к этой теме, а также проблеме гибели в огне, с 18 января по 19 февраля во Мозырском районе проходит республиканская акция МЧС «Безопасность – в каждый дом!». Акция включает в 5 этапов, а в центре внимания спасателей окажутся люди, злоупотребляющие алкоголем, престарелые граждане с активной жизненной позицией и жители сельских населенных пунктов. Особое внимание будет уделено также студентам вузов, лицеев и колледжей. Финальные мероприятия традиционно развернутся в торговых центрах, где посетителям будет предложено принять участие в работе интерактивные площадок по безопасности.