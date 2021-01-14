В Беларуси ужесточили наказание для водителей в нетрезвом состоянии

В Беларуси ужесточили уголовное наказание для пьяных водителей, помимо этого, увеличили срок лишения прав за вождение в нетрезвом состоянии, официальный закон опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале. Нововведения в кодексах вызваны тем, что за последние несколько лет значительно возросло количество преступлений с участием нетрезвых водителей. В связи с этим увеличивается срок лишения свободы за управление маломерным судном или автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение. Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому закону – от 3 до 8 лет.

Кроме того, с 5 до 8 лет увеличивается максимальный срок, на который можно лишиться водительских прав за управление авто в пьяном виде, в том числе повлекшее смерть человека либо тяжкое телесное повреждение. Также вдвое усилена ответственность за вождение в нетрезвом виде (более 0,8 промилле). Таким образом, штраф составит 5800 рублей (200 базовых величин) с лишением прав на 5 лет (до этого лишали на 3 года). Новые нормы вступят в силу 1 марта.