Минприроды объявило конкурс детских экорисунков

Минприроды объявило конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику. Он стартует 1 февраля и продлится до 1 мая. Свои работы могут присылать дети в возрасте от 3 до 10 лет. К участию допускаются цветные рисунки, выполненные в течение года. При этом разрешены разные форматы – от А4 до А1. К работе приложите информационный листок с наименованием учреждения образования, фамилии, собственного имени и возраста автора, почтового адреса и контактного телефона. При рассмотрении работ, представленных на конкурс, членами организационного комитета учитывается полнота раскрытия темы номинации, количество работ, воспитательная и общественная ценность, яркость и оригинальность подачи материала. Конкурс проводится в целях формирования экологической культуры граждан, воспитания у них бережного отношения к природе.