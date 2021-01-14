Мозырянин при задержании проглотил пакетик с психотропом

В Калинковичском районе оперативники наркоконтроля задержали двух мозырян. Один из них при этом попытался проглотить пакетик с психотропом.

Успехом завершилась совместная операция сотрудников наркоконтроля Мозыря и Калинковичей. 9 января в 15.30 в агрогородке Козловичи инспекторы ГАИ остановили для досмотра автомобиль «Фольксваген». За рулем находился 36-летний безработный мозырянин, на пассажирском сиденье – 31-летний работник одного из мозырских предприятий. В момент задержания молодой парень проглотил небольшой пакетик. Мозырянина экстренно доставили в Калинковичскую районную больницу, где врач-эндоскопист изъял содержимое из желудка. Тем самым, спас жизнь подозреваемому. Позже эксперты установят, внутри находилось особо опасное психотропное вещество – смесь амфетамина с мефедроном. При осмотре машины наркоконтроль ждал еще один сюрприз – более 18 г комковатого порошкообразного вещества белого цвета. Аналогичная смесь психотропов. Сейчас оба задержанных находятся в ИВС Калинковичского РОВД. Районный отдел Следственного комитета уже возбудил уголовное дело по статье 328 Уголовного Кодекса Беларуси.