В Беларуси начал действовать запрет на рекламу в почтовых ящиках по первому требованию собственника

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон Республики Беларусь № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы», на основании которого вводится запрет на распространение рекламных буклетов или листовок в почтовые ящики по первому требованию собственника жилья.

При этом, как уточняется, реклама, размещенная на обратной стороне извещения о размере платы за услуги ЖКХ, а также реклама в печатных СМИ под это требование не подпадает.

Кроме того, в законе прописаны аналогичные изменения для рекламных посланий по электронной почте и рекламных телефонных звонков. Теперь распространять рекламу такими способами можно только после получения предварительного согласия абонента или адресата.