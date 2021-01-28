В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2021 года №5 установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в расчете на месяц. Они будут действовать с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 262 рублей 87 копеек (с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го его размер составлял 258 рублей 11 копеек).

Наряду с этим повысились размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население — 290 рублей 71 копейка (ранее — Br285,68), пенсионеры — 199 рублей 17 копеек (ранее — Br195,15), студенты — 252 рубля 94 копейки (ранее — Br248,06), дети в возрасте до трех лет — 168 рублей 46 копеек (ранее — Br165,18), дети от 3 до 6 лет — 232 рубля 93 копейки (ранее — Br228,85), дети от 6 до 18 лет — 283 рубля 65 копеек (ранее Br278,16). Как уточнили Белта специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.