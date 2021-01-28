Диалоговая площадка. Единый национальный государственный экзамен

Диалоговая площадка по вопросам образования прошла на базе Центра творчества детей и молодежи. На ней обсудили изменения, которые в ближайшие годы ждет система образования.

Диалоговую площадку организовали в формате круглого стола. Тема для обсуждения – единый национальный государственный экзамен, который должен соединить ЦТ и выпускные экзамены воедино. Вопрос впервые начали обсуждать в конце прошлого года. Новый формат выпускной и вступительной кампании может заработать уже с 2022 года. Пока по этой теме активно ведется обсуждение. В том числе и посредством диалоговых площадок. В Мозыре мероприятие прошло при участии представителей университета им. Шамякина, депутатов районного Совета, руководителей учебных заведений, методистов учебно-методического центра и отдела образования. Сейчас в 11-м классе – четыре экзамена: белорусский или русский языки, математика, история Беларуси и иностранный язык. С учетом их результатов выводится средний балл аттестата об общем среднем образовании. Девятиклассники пишут два диктанта и контрольную по математике.

Плюсы и минусы нововведения… Обсудить все нюансы и сформировать предложения предложили экспертам и спикерам, среди которых нет теоретиков, а только практики. Детальное рассмотрение этого вопроса позволит посмотреть на него с разных сторон и в итоге принять правильно решение.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ