В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума. К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с февраля на 2,38 рубля — до 131,44 рубля. С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.