Конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь» пройдет в Беларуси

Белорусское общественное объединение ветеранов проведет в этом году конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь», посвященный героическим страницам истории Великой Отечественной войны. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе — до 30 апреля 2021 г. — определяются лучшие работы на региональном уровне. Подготовленные конкурсантами рисунки направляются в адрес ветеранских организаций областей и г.Минска. Второй этап пройдет с 1 мая по 1 июня текущего года. Лучшие региональные работы будут рассмотрены в Республиканском совете Белорусского общественного объединения ветеранов. Подведение итогов конкурса осуществляется до 20 июня 2021 года. Лауреаты получат грамоты и ценные подарки.