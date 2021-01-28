На пенсию – с благодарностью и почетом. На нефтеперерабатывающем заводе на заслуженный отдых проводили своих работников

Четыре раза в год, соответственно, один раз в квартал, на нефтеперерабатывающем заводе звучит поток благодарностей, теплых и добрых слов – на заслуженный отдых провожают заводчан. 25 человек этим январем попрощались с заводом, но это не значит, что они перестали быть частью большого коллектива.

К сожалению, не все смогли прийти на встречу. Однако о каждом было сказано доброе слово. Говорили начальники цехов, производств, искренне и душевно. Спасибо за труд, за учебу, за наставничество. Кстати, возраст некоторых руководителей меньше рабочего стажа пенсионеров. Плеяда высококлассных специалистов оставила после себя слаженную работу современного производства. В том, что Мозырский НПЗ – одно из лучших в мире предприятий в своей сфере – заслуга каждого из них. И об этом зимним пенсионерам-нефтепереработчикам будет напоминать фото на память и благодарственное письмо.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ