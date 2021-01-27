Сигареты снова дорожают в Беларуси с 1 февраля

Отдельные марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 февраля, соответствующая информация была размещена на сайте Министерства по налогам и сборам республики. Так, подорожают 26 марок сигарет, производимых фабрикой «Неман» и 12 марок сигарет, импортируемых предприятием «Беларусьторг». В среднем, цена повысится на 2-10 коп. Компания «Табак-Инвест» с 1 февраля повышать цены на свои сигареты не планирует. Производители и импортеры табачных изделий имеют право повышать отпускные цены каждый месяц, чем с завидным постоянством и пользуются. В последний раз цены на сигареты увеличивались с 1 января.