Мозырская пенсионерка лишилась 10 тысяч рублей, которые хранила на банковских картах. Женщина стала жертвой кибер-преступников. К сожалению, одной из многих в регионе. Можно ли противостоять современным способам мошенничества, и как защитить свои ресурсы, узнаете из нашего сюжета.

Кибермошенники – это реальные преступники, которые воруют реальные деньги. В этом, на личном горьком примере, убедилась 60-летняя мозырянка: после телефонного разговора она лишилась денежных накоплений с карт разных банков. Примечательно, что звонивший аферист уже знал паспортные данные потерпевшей и банковские реквизиты. От нее требовалось лишь озвучить проверочные смс-коды.

В общей сложности, мозырянка потеряла около 10 тысяч рублей, став жертвой вишинга. Это слово, как и второе из кибер-лексикона – фишинг, произошло от английского «рыбная ловля», «выуживание». На крючок интернет-преступников, к сожалению, продолжают попадать всё больше людей.

Аферисты звонят и пишут, в основном, в мессенджерах. Убедительно играют роли сотрудников банка. На популярных торговых интернет-площадках могут выступать покупателями. Все с одной целью – получить данные вашей банковской карты.

Только за 2020-й год в Мозырском районе зафиксировано 349 преступлений в сфере высоких технологий. Из них 22 связаны с несанкционированным доступом к компьютерной информации. А все остальные – хищения с использованием компьютерной техники. Найти преступников – сложно. И, в первую очередь, потому что действуют они из-за границы. Спасение эксперты видят в личной бдительности владельцев платежных карт. Главное – никому не сообщать данные! Национальный банк просит уделить особое внимание этой информации, сообщить ее детям и пожилым людям.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ